Iraniana vencedora do Nobel está 'entre a vida e a morte' após ser hospitalizada

Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2023 e atualmente presa pelo Irã, luta pela vida após ser hospitalizada sob custódia policial nos últimos cinco dias devido a um problema cardíaco.

"Não estamos lutando apenas pela liberdade de Narges, estamos lutando para que seu coração continue batendo", disse sua advogada Chirinne Ardakani, que reside em Paris, em uma coletiva de imprensa com seus apoiadores, acrescentando que a laureada agora está "entre a vida e a morte".

Na sexta-feira, dia 1º, ela foi transferida em caráter de urgência da prisão para um hospital no noroeste do país após uma "deterioração catastrófica" de sua saúde.

A Fundação Narges Mohammadi afirmou que a iraniana teve dois episódios de perda total de consciência e uma crise cardíaca grave. Ela teria desmaiado duas vezes na prisão em Zanjan, de acordo com a fundação. Além disso, perdeu 20 kg e sofreu um enfarte na prisão no fim de abril.

A transferência hospitalar ocorre "após 140 dias de negligência médica sistemática" desde sua prisão em 12 de dezembro, afirmou a fundação. Narges havia iniciado greve de fome em fevereiro e foi condenada a mais sete anos de prisão.

"Esta transferência foi inevitável, depois que os médicos da prisão determinaram que sua condição não poderia ser tratada no local - apesar das recomendações médicas vigentes de que ela fosse atendida por sua equipe de especialistas em Teerã", declarou a fundação.

Socorro pode ter chegado tarde demais, diz família

A família de Mohammadi vinha defendendo sua transferência para instalações médicas adequadas há semanas.

A fundação, citando familiares, afirmou que a transferência para um hospital em Zanjan foi "uma ação desesperada de última hora, que pode ser tardia demais para suprir suas necessidades críticas".