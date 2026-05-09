Irã não responde à proposta dos EUA para encerrar guerra 

Guerra causou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano. ATTA KENARE / AFP

O Irã colocou em dúvida neste sábado (9) a seriedade da diplomacia dos Estados Unidos nas negociações em curso para encontrar uma saída para a guerra no Oriente Médio, e não anunciou uma resposta à última proposta de Donald Trump de encerrar a guerra. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou na sexta-feira (8) que esperava ainda naquela noite uma resposta dos iranianos.

Os dois países negociam um acordo limitado e temporário para interromper o conflito. O plano seria pausar os combates e deixar as questões mais controversas, como o destino do programa nuclear oriental sem solução em um primeiro momento.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, expressou seu ceticismo durante uma conversa telefônica com seu par turco, Hakan Fidan, um dia após novos confrontos.

— A recente escalada de tensões por parte das forças americanas e suas múltiplas violações do cessar-fogo reforçam as suspeitas sobre a motivação e a seriedade da parte americana na diplomacia — afirmou Araghchi, segundo a agência iraniana Isna.

Confrontos no mar

Na sexta-feira, o exército americano anunciou ter "neutralizado" dois petroleiros iranianos no golfo de Omã, porta de entrada do Estreito de Ormuz. Embora, segundo os militares, os navios não transportassem carga, as imagens divulgadas pelo comando militar americano para a região (Centcom) mostram densas colunas de fumaça saindo das pontes de comando.

O Irã, por sua vez, denunciou na ONU uma "flagrante violação" da trégua concluída um mês antes. Uma fonte militar citada pela agência Tasnim afirmou que as forças iranianas haviam respondido com "troca de tiros".

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, o Irã mantém bloqueado o Estreito de Ormuz, ao que os EUA responderam impondo um bloqueio aos portos iranianos. A guerra causou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e abala a economia mundial, com efeito sobre o preço do petróleo.

Um morto no Líbano

Na outra frente do conflito, no Líbano, Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah prosseguem com seus ataques mútuos diários, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, que ambos acusam o outro lado de violar.

O Exército israelense voltou a ordenar neste sábado a evacuação imediata de várias localidades do sul do país com vistas a ataques contra o movimento. A agência de imprensa libanesa NNA informou sobre uma série de bombardeios israelenses na região.

Segundo o Ministério libanês da Saúde, um deles, dirigido contra uma motocicleta na cidade de Nabatiyeh, fora das zonas designadas para evacuação, matou um cidadão sírio e feriu gravemente sua filha de 12 anos.

O Hezbollah arrastou Beirute para a guerra em 2 de março, ao retomar seus ataques contra Israel em apoio a seu aliado iraniano, após a ofensiva conjunta dos EUA e de Israel contra a República Islâmica.

Os bombardeios israelenses no Líbano causaram 2.750 mortos desde o início da guerra, segundo um balanço do Ministério da Saúde publicado na sexta-feira, além de mais de um milhão de deslocados.