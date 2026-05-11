Irã: porta-voz diz que resposta a proposta dos EUA 'não é excessiva'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, minimizou a aparente rejeição do presidente dos EUA, Donald Trump, à mais recente proposta para encerrar a guerra, afirmando que o país persa não está "preocupado com a satisfação de outros".
Baghaei disse que, para alcançar os "interesses nacionais e direitos legítimos" iranianos, Teerã lutará sempre que julgar necessário ou se engajará na diplomacia "com boa vontade e de maneira razoável", em comentários durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 11.
"Os processos diplomáticos têm suas próprias regras. Em todo processo diplomático, as partes envolvidas em negociações e diplomacia devem tomar decisões com base em seus interesses nacionais", acrescentou.
Baghaei mencionou que o Irã participa de processos diplomáticos "de boa-fé" e "dentro de uma estrutura razoável". "A outra parte deve provar a si mesma a esse respeito; deve provar que está falando sério sobre esse caminho. Até agora, isso tem sido rejeitado", ressaltou.