Irã: porta-voz diz que negociações com EUA para encerrar guerra seguem em andamento

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que as negociações para encerrar as hostilidades na guerra contra os Estados Unidos, com mediação do Paquistão, continuam em andamento. Segundo ele, Washington apresentou propostas, e Teerã também apresentou "pontos de vista".

"Eles levantaram especulações sobre o enriquecimento de urânio e materiais derivados do urânio, e nós declaramos que não há fundamento para isso", disse.

Sobre a situação do Estreito de Ormuz e as consultas em andamento entre o Irã e Omã a respeito da rota marítima, Baghaei destacou que a via é "de importância primordial para o mundo inteiro" e que Teerã tem feito "esforços diligentes" de forma consistente para salvaguardar a navegação.