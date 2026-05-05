Irã nega autoria de ataques aos Emirados e ameaça resposta por eventuais ações a partir do país

Um porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, ligado à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), negou que o país tenha realizado ataques recentes contra os Emirados Árabes Unidos e classificou como infundadas as acusações de Abu Dhabi.

"As Forças Armadas da República Islâmica do Irã não realizaram, nos últimos dias, qualquer operação com mísseis ou drones contra os Emirados Árabes Unidos", afirmou o representante em comunicado enviado via Telegram, acrescentando que, caso uma ação desse tipo tivesse ocorrido, teria sido anunciada "de forma clara e categórica".

No comunicado, o porta-voz também acusou os Emirados de servirem de base para forças estrangeiras. Segundo ele, o país "se tornou uma das principais bases dos americanos e sionistas", o que, na visão iraniana, contribui para a insegurança regional. O representante afirmou ainda que tais acusações contra o Irã não ajudam a melhorar o ambiente internacional e acusou Abu Dhabi de agir contra os interesses do mundo islâmico ao cooperar com potências externas.