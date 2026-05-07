Irã monitora ataque e possível quebra de cessar-fogo pelos Emirados Árabes Unidos

O Irã apura a origem dos ataques registrados nesta quinta-feira em partes do país, apesar do cessar-fogo em vigor desde o início do mês passado. As primeiras informações da agência de notícias local Fars relataram uma troca de tiros entre o Exército iraniano e "forças inimigas" na área comercial do píer de Bahman, na ilha de Qeshm.

Ainda segundo a Fars, que citou fontes, incluindo uma israelense, os ataques teriam partido de caças dos Emirados Árabes Unidos, que bombardearam a região portuária de Bahman Qeshm.

À agência Mehr, o deputado Ali Khodarian, integrante do Comitê de Segurança Nacional do Majlis, afirmou que o país vizinho no Golfo Pérsico é visto por Teerã como uma "base hostil".

Já o Canal 24 de Israel disse, com base em fontes, que o governo israelense não tem ligação com os acontecimentos desta noite no Irã.

As ofensivas ocorrem horas após uma reportagem do The Wall Street Journal revelar que a Arábia Saudita e o Kuwait suspenderam as restrições impostas ao uso de suas bases e espaço aéreo pelos militares dos Estados Unidos. As regras haviam sido impostas após o início da operação americana para reabrir o Estreito de Ormuz e podem sinalizar uma movimentação militar para a retomada de ações militares contra o Irã. Contudo, informações atribuídas à Al Jazeera, a partir de suposta fonte militar americana, relataram que notícia veiculada pelo Wall Street Jornal estava incorreta.

Segundo a Bloomberg, os EUA também teriam aprovado US$ 25,8 bilhões em armas para aliados no Oriente Médio.