Irã lançou mísseis de advertência perto de destróieres americanos em Ormuz (TV estatal)

A Marinha iraniana lançou mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate perto de destróieres dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (4), informou a televisão estatal.

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos havia anunciado pouco antes a entrada de destróieres no Golfo, após a operação anunciada pelo presidente Donald Trump para ajudar os navios retidos na região.

A televisão iraniana afirmou que "os destróieres sionistas americanos ignoraram a advertência inicial", motivo pelo qual "a Marinha efetuou um disparo de advertência, lançando mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate ao redor dos navios inimigos agressores".