Irã lança seguro de transporte pelo Estreito de Ormuz liquidado em bitcoin

O Irã introduziu um serviço de seguro liquidado em bitcoin para embarcações que passam pelo Estreito de Ormuz, informou a agência de notícias Fars no último sábado.

O site "Hormuz Safe" começou a oferecer seguros para cargas marítimas que passam pelo estreito de Ormuz, com apólices rápidas e capacidade de verificação criptografada oferecidas para cargas que passam pelo Golfo Pérsico, acrescentou a agência, sem oferecer mais detalhes de como é o pagamento em criptomoeda.

Em paralelo, o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, condenou nesta segunda-feira, 18, os novos bombardeios aéreos iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros parceiros. "Ataques a instalações nucleares representam uma ameaça à segurança das pessoas em toda a região. Não pode haver nenhuma escalada adicional de violência", escreveu ele no X.