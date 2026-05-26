Irã: Khamenei diz que EUA não terão 'refúgio' para bases militares no Oriente Médio

O líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que os EUA não devem mais ter "um refúgio seguro para suas artimanhas e para o estabelecimento de bases militares" no Oriente Médio, em um discurso publicado nesta terça-feira, 26.

Os americanos possuem dezenas de bases ou instalações com presença americana no Oriente Médio, algumas das quais foram atacadas durante a guerra com o Irã.

"O tempo não retrocederá, e as nações e terras da região não servirão mais de escudo para as bases americanas. Os EUA não só não terão mais um refúgio seguro para suas artimanhas e para o estabelecimento de bases militares na região, como, dia após dia, estão se distanciando cada vez mais de seu antigo status", escreveu.

Khamenei também conclamou os países muçulmanos a moldar uma nova ordem mundial baseada em suas "capacidades compartilhadas e interesses comuns" e sugeriu que Israel está "se aproximando dos estágios finais de sua existência".

"O regime sionista abalado e o tumor cancerígeno de Israel estão, igualmente, aproximando-se dos estágios finais de sua existência miserável e, pela graça de Deus não viverão para ver vinte e cinco anos depois dessa data, se Deus quiser", ameaçou.