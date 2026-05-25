Irã executa homem vinculado às manifestações de janeiro

O Irã executou nesta segunda-feira (25) um homem condenado por ataques armados durante as manifestações que abalaram o país em janeiro, anunciou a Justiça

"Abbas Akbari foi enforcado durante a manhã", informou o site do Poder Judiciário, Mizan Online, que apresentou o condenado como "um dos líderes armados" dos protestos na província de Isfahan (centro).

O site afirma que "ele abriu fogo na rua contra as forças de segurança" e atacou prédios oficiais e centros de saúde na cidade de Nain.

A condenação foi baseada em várias acusações, entre elas a de "moharebeh", que significa travar guerra contra Deus, e atos destinados, segundo as autoridades, a atentar contra a ordem pública e a segurança nacional.

Ele foi executado após a confirmação de sua pena pela Suprema Corte, segundo o Mizan.

Antes do enforcamento desta segunda-feira, 13 homens foram executados por condenações vinculadas aos protestos de janeiro.

As execuções foram aceleradas no Irã desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, no fim de fevereiro.

Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena de morte depois da China.