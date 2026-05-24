Irã executa homem acusado de espionagem durante guerra com EUA e Israel

O Irã executou neste domingo (24) um homem acusado de espionagem para os Estados Unidos e Israel. Segundo o Judiciário iraniano, Mojtaa Kian foi condenado por repassar informações sobre a indústria de defesa do país aos dois governos durante a guerra iniciada em fevereiro, após ataques contra a República Islâmica.
De acordo com o site oficial do Judiciário, o condenado forneceu dados sobre capacidades defensivas iranianas. Ele foi enforcado na manhã deste domingo.
Desde o início do conflito, o Irã intensificou execuções ligadas a espionagem e segurança nacional, mas esta é a primeira diretamente relacionada à atual guerra. A execução ocorre em meio ao avanço das negociações por um cessar-fogo.