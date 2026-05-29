Irã e Omã discutiram administração conjunta do Estreito de Ormuz após ameaça dos EUA

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 29, que discutiu com o Omã o Estreito de Ormuz e sua administração futura, alegando que o processo está em linha com as responsabilidades soberanas e o direito internacional.

"Acolhemos com satisfação consultas com todos os Estados vizinhos", disse Araghchi em post no X. "Em ligação muito produtiva com o chanceler Badr Albusaidi, expressei a solidariedade do Irã com Omã diante de qualquer ameaça."

Na quinta, 28, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Washington não irá tolerar a cobrança de pedágios em Ormuz e ameaçou a parceria entre Mascate e Teerã.