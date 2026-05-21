Irã e Omã discutem pedágio permanente em Ormuz em passo que Rubio vê como obstáculo a acordo

O Irã está discutindo com Omã como implementar algum tipo de sistema permanente de pedágio que formalize seu controle do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, em um desdobramento, que se for materializado, pode criar obstáculos para um acordo com os EUA.

"Irã e Omã precisam mobilizar todos os seus recursos tanto para prestar serviços de segurança quanto para administrar a navegação da maneira mais apropriada", disse o embaixador iraniano na França, Mohammad Amin-Nejad, em entrevista à Bloomberg em Paris, na quarta-feira.

A implementação de uma cobrança na via navegável pode inviabilizar um acordo diplomático, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, segundo a Arab News.

"Ninguém no mundo é a favor do sistema de pedágio. Isso não pode acontecer. Seria inaceitável. Tornaria um acordo diplomático inviável se eles continuassem a insistir nisso. Portanto, é uma ameaça para o mundo se eles tentassem fazer isso, e é completamente ilegal", disse Rubio.