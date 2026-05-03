Irã diz ter recebido resposta dos Estados Unidos à proposta para negociar fim da guerra

O conteúdo da proposta do Irã para negociar o fim da guerra com os Estados Unidos não foi divulgado. - / AFP

O Irã afirmou ter recebido neste domingo (3) uma resposta dos Estados Unidos à sua mais recente proposta de negociações de paz. Segundo a mídia estatal iraniana, o comunicado, enviado pelos EUA por meio do Paquistão, está em análise. A informação é da agência de notícias Reuters.

Ainda não houve confirmação por parte de Islamabad ou de Washington. O conteúdo da proposta iraniana não foi divulgado.

“Neste estágio, não temos negociações nucleares”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, segundo a mídia estatal. A fala é uma referência à proposta do país de deixar de lado as conversas sobre questões nucleares até o fim da guerra e até que os americanos concordem em suspender bloqueios ao transporte marítimo no Golfo de Omã.

A resposta americana vem dois dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que não está satisfeito com a proposta oferecida pelo Irã.

Um frágil cessar-fogo

O Paquistão atua como mediador entre os dois países, que realizaram até agora uma única rodada de conversas em meio a um frágil cessar-fogo, estabelecido após quase 40 dias de guerra — iniciada em 28 de fevereiro.

Desde então, as tratativas permaneceram estagnadas. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto o Irã manteve o Estreito de Ormuz em grande parte fechado, permitindo a passagem de poucos navios desde o início do conflito.

Na última sexta-feira (1°), os Estados Unidos anunciaram novas sanções para tentar interromper o comércio de petróleo do Irã, descrito pelos norte-americanos como a principal fonte de receita do governo iraniano para financiar terrorismo e ações de desestabilização regional.

Em comunicado, o Departamento de Estado informou ter sancionado diversas entidades, um indivíduo e um navio envolvidos no comércio de petróleo bruto, derivados e produtos petroquímicos iranianos.

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