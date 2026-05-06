Irã diz que travessia pelo Estreito de Ormuz já pode ser feita de forma segura

Foto tirada no dia 4 de maio mostra embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou nesta quarta-feira (6) que a travessia pelo Estreito de Ormuz está liberada para navegação de forma "segura" com o "fim das ameaças dos agressores". Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira (5) pausa no chamado "Projeto Liberdade".

Em comunicado, a força naval iraniana agradeceu a cooperação dos capitães e proprietários de navios posicionados no Golfo Pérsico e no Mar de Omã pela navegação "em conformidade com as regras do Irã" e pela participação das embarcações na segurança da navegação marítima da região.

"Agradecemos aos capitães e armadores do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã por cumprirem as regulamentações iranianas do Estreito de Ormuz e por contribuírem para a segurança marítima regional. Com as ameaças do agressor neutralizadas e novos protocolos em vigor, será garantida a passagem segura e estável pelo estreito", diz o comunicado.

Segundo o g1, com informações da imprensa iraniana, cerca de 1,5 mil embarcações aguardam autorização para atravessar o Estreito de Ormuz.

Pausa no Projeto Liberdade

A manifestação ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar na noite de terça-feira a iniciativa militar voltada à escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

Segundo Trump, a decisão foi tomada a pedido do Paquistão e de outros países, após "grande progresso" nas negociações com representantes iranianos para um acordo "completo e definitivo".

"O Projeto Liberdade (a circulação de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", diz a publicação do presidente americano no Truth Social.

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Acordo está próximo, diz imprensa

Autoridade do Paquistão afirmou para a agência de notícias Reuters que os dois países estão perto de chegar em um acordo.

O site norte-americano Axios já havia divulgado nesta quarta a existência do memorando e que os Estados Unidos esperam uma resposta do Irã nas próximas 48 horas.

Esse documento teria uma página. Nela, conforme o site americano, constariam 14 pontos, que incluiriam a suspensão temporária sobre limitações ao enriquecimento de urânio pelo Irã, em troca de os Estados Unidos suspenderem sanções econômicas e liberarem bilhões em ativos iranianos congelados.

O memorando também prevê a liberação do Estreito de Ormuz, por onde passa aproximadamente 20% do consumo mundial de petróleo.

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Petróleo em queda

A expectativa de acordo entre os dois países fez com que o preço do petróleo caísse mais de 10% nesta quarta-feira.

O barril do petróleo Brent estava sendo negociado a US$ 97 por volta das 8h30min. Há menos de uma semana, o barril estava acima dos US$ 125.

Já o dólar também iniciou a sessão desta quarta-feira em queda, cotado a R$ 4,89, também influenciado por um possível fim de conflito no Oriente Médio.

Na terça, a moeda americana fechou o dia em R$ 4,91, menor valor desde 26 de janeiro de 2024.



