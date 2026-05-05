Irã diz que 'ainda não começou' confronto com EUA por Ormuz

O principal negociador do Irã nas conversações com os Estados Unidos advertiu nesta terça-feira (5) que o país "ainda nem começou" o confronto pelo Estreito de Ormuz.

"Sabemos perfeitamente que a continuidade do status quo é intolerável para os Estados Unidos, enquanto nós ainda nem começamos", afirmou Mohamad Baqer Qalibaf em uma publicação na rede social X.

Qalibaf, que também é o presidente do Parlamento iraniano, ressaltou que as ações dos Estados Unidos e de seus aliados colocaram em risco a segurança da navegação no estreito, fundamental para o comércio mundial de petróleo e gás, mas garantiu que sua "presença maligna diminuirá".