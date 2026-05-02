Irã diz estar pronto para negociar ou manter conflito e aponta responsabilidade dos EUA

O vice-ministro iraniano para Assuntos Internacionais e Jurídicos, Kazem Gharibabadi, afirmou neste sábado, 2, que o país persa entregou a um mediador do Paquistão um plano para encerrar "de forma permanente" o conflito com os Estados Unidos e disse que cabe aos americanos decidir entre a via diplomática ou a manutenção de uma postura de confronto.

"O Irã apresentou o seu plano com o objetivo de encerrar de forma permanente a guerra. Agora, a decisão está do lado dos Estados Unidos, que devem escolher entre a via da diplomacia ou a continuação de uma abordagem conflituosa", declarou Gharibabadi, durante reunião com diplomatas estrangeiros em Teerã.

Segundo ele, o objetivo do país persa é garantir "os seus interesses nacionais e a sua segurança", afirmando que Teerã está preparado "para ambas as opções", em referência tanto à continuidade do conflito - iniciado há mais de dois meses - quanto a um eventual processo de negociação.