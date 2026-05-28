Irã denuncia violação do cessar-fogo após ataque dos EUA no sul

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, nesta quinta-feira (28), o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã "tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional" e, no mesmo pronunciamento, condenou a "retórica ameaçadora" de Washington contra a república islâmica e o seu vizinho Omã.

O presidente Donald Trump havia ameaçado "explodir" Omã, que também atua como mediador no conflito, ao ser questionado sobre um possível acordo de curto prazo que permitiria ao Irã e àquele país controlar o Estreito de Ormuz.