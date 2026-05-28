Irã confia na Fifa para garantir vistos de 'múltiplas entradas' para os EUA

O Irã está confiante de que a Fifa auxiliará na obtenção de vistos de "múltiplas entradas" para os Estados Unidos, garantindo assim que os jogadores de sua seleção, que ficarão estabelecidos no México, possam competir na Copa do Mundo, anunciou nesta quinta-feira (28) o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

"A Fifa deve garantir a emissão de um visto de múltiplas entradas para que os jogadores possam entrar nos Estados Unidos e retornar ao México", afirmou Taj em um vídeo divulgado pela mídia local.

A seleção iraniana, que estava inicialmente programada para ficar sediada em Tucson, Arizona, durante a Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho), anunciou no sábado que havia recebido a aprovação da Fifa para estabelecer seu acampamento-base em Tijuana, uma cidade mexicana na fronteira com a Califórnia.

Os iranianos têm seus três jogos da fase de grupos agendados nos Estados Unidos: em Los Angeles, no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia; seguido por uma partida contra a Bélgica, em 21 de junho; antes de enfrentar o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

Taj declarou ainda que não estava "a par da situação referente a Sardar Azmoun", o atacante estrela da seleção que ficou de fora da lista de convocados anunciada pelo técnico.

Azmoun, que marcou 57 gols pelo Irã e atuou por clubes como Bayer Leverkusen e AS Roma, entre outros, expressou seu apoio aos manifestantes no Irã em dezembro.

Na segunda-feira, um vice-presidente iraniano pediu o retorno de Sardar Azmoun à seleção, enquanto alguns veículos da mídia esportiva especulavam sobre sua possível inclusão no elenco antes do prazo final para a definição das listas de convocados para a Copa.

O jogador havia enfrentado críticas da mídia estatal iraniana, parte da qual o acusou de "traição", após a publicação, em março, de uma foto que o mostrava ao lado do emir de Dubai.

Azmoun joga e reside em Dubai, cidade situada em um contexto de relações tensas entre Teerã e Abu Dhabi, decorrentes do conflito no Oriente Médio.

Recentemente, o jogador escreveu no Instagram que, antes de sua primeira convocação, havia recusado "uma oferta financeira muito substancial de outro país", descrevendo-se como "um filho do Irã" ansioso por representar sua nação.