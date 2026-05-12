Irã condiciona participação em rodada de negociações com EUA à aceitação de 5 pontos

O fim da guerra em todas as frentes de batalha e o término de todas as sanções fazem parte de uma lista de cinco pontos que o Irã demanda para retomar as negociações com os EUA, segundo a agência de notícias Fars.

Os outros pontos incluem a liberação de todos os ativos congelados, o pagamento de uma compensação de guerra para fazer frente a gastos de reconstrução e o reconhecimento de que a soberania do Estreito de Ormuz é do Irã, ainda segundo a agência.

Com o conflito entre os EUA e Israel contra o Irã se aproximando de completar 3 meses, notícias seguem revelando o impacto ampliado das tensões no Oriente Médio.

A Reuters revelou que a Arábia Saudita lançou vários ataques contra o Irã, sem divulgar publicamente, em retaliação a ataques realizados a alvos sauditas durante a guerra no Oriente Médio, segundo duas autoridades ocidentais informadas sobre o assunto e duas autoridades iranianas.