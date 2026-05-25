Irã cita avanços nas negociações com EUA mas afirma que acordo não é iminente

O Irã afirmou nesta segunda-feira (25) que há avanços nas negociações com os Estados Unidos para acabar com a guerra de maneira duradoura, mas destacou que o acordo não é iminente.

"É verdade que chegamos a uma conclusão em grande parte dos temas em discussão", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, em sua entrevista coletiva semanal.

"Mas afirmar que a assinatura de um acordo é iminente é algo que ninguém pode sustentar", acrescentou.

O governo do Irã também afirmou que começará a cobrar taxas por "serviços de navegação" dos navios que transitam pelo estratégico Estreito de Ormuz.

"Os serviços prestados, ou seja, os serviços de navegação, assim como as medidas necessárias para proteger o meio ambiente do Estreito de Ormuz, do Golfo Pérsico e do Mar de Omã, exigem a cobrança de certas taxas", declarou Baqaei.

Ele acrescentou, no entanto, que o Irã "não busca cobrar pedágios".