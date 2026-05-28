Irã bombardeia base americana no Kuwait em retaliação a ataques dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou ter realizado nesta quinta-feira (28) um ataque contra uma base dos Estados Unidos no Kuwait. A ofensiva é uma retaliação ao bombardeio realizado mais cedo pelas forças americanas contra alvos militares no país persa, após o abate de quatro drones nas proximidades do Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait confirmou ter enfrentado um ataque de mísseis e drones, mas não forneceu detalhes sobre os alvos. As proximidades do Aeroporto Internacional de Bandar Abbas também foram atacadas, segundo a Guarda Revolucionária.

Durante a guerra iniciada no fim de fevereiro e que entrou em cessar-fogo no dia 7 de abril, o Kuwait foi repetidamente atacado pelo Irã e por milícias xiitas do Iraque.

Apesar da volta das hostilidades, representantes americanos e iranianos seguem negociando um acordo de paz. Fonte: Associated Press.