Irã avança em entendimento nuclear, mas Ormuz segue sem acordo completo; porta-voz contradiz

As negociações diplomáticas em curso em Teerã avançaram para um entendimento preliminar sobre linhas gerais do dossiê nuclear iraniano, segundo fontes ouvidas pela Sky News Arabia, enquanto as discussões seguem concentradas em um acordo sobre o Estreito de Ormuz e no encerramento da guerra. As fontes afirmaram que a entrega de urânio pelo Irã foi vinculada ao levantamento gradual das sanções americanas, mas ressaltaram que ainda não há um acordo completo sobre a reabertura do estreito e a normalização da situação na região.

Teerã ainda exige garantias dos Estados Unidos para qualquer entendimento firmado e teme que pressões de Israel sobre o presidente Donald Trump possam levá-lo a recuar de um eventual acordo.

As informações representam um contraponto às declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, que evitou indicar avanço concreto nas tratativas e afirmou nesta sexta-feira, 22, que as divergências entre Teerã e Washington continuam "profundas e extensas". "Não podemos dizer que necessariamente chegamos a um ponto em que um acordo esteja próximo", declarou, acrescentando que "a diplomacia leva tempo".

Baghaei afirmou ainda que "detalhes relacionados à questão nuclear não estão sendo discutidos nesta etapa" e acrescentou que "não chegaremos a uma conclusão se tentarmos aprofundar detalhes relacionados ao urânio altamente enriquecido no Irã". As declarações contrastam com as informações de avanços nas discussões envolvendo o programa nuclear iraniano.

As declarações foram feitas após a visita do chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, a Teerã. Segundo Baghaei, a intensificação das viagens diplomáticas à capital iraniana representa "a continuidade do mesmo processo diplomático", apesar do aumento recente dos contatos regionais. Ele afirmou ainda que a presença de autoridades paquistanesas não significa que as negociações tenham alcançado "um ponto de inflexão ou uma situação decisiva".