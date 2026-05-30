Irã avança com projeto que consolida gestão de Ormuz; assessor de Khamenei critica Trump

O Parlamento do Irã deverá aprovar em breve um projeto para formalizar a gestão e a soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz, declarou o integrante da Mesa Diretora da Casa, Alireza Salimi, à agência iraniana ISNA. A movimentação ocorre paralelamente às negociações entre Teerã e Washington para encerrar o conflito no Oriente Médio.
De acordo com Salimi, a proposta deverá se tornar uma lei permanente após a tramitação legislativa. "Todo o Estreito de Ormuz está localizado em águas territoriais do Irã e de Omã", disse o parlamentar, ressaltando que apenas os dois países têm autoridade para decidir sobre sua administração. Segundo ele, já houve conversas com Omã e o governo omanense manifestou aprovação preliminar ao plano. Na quinta-feira, 28, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ameaçou a parceria entre Mascate e Teerã.
A iniciativa reforça a posição de Teerã em uma das principais divergências com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta sexta, 29, o republicano afirmou que Ormuz permanecerá aberto a todos, sustentando que a passagem marítima contempla águas internacionais e não deve ser controlada por nenhum país.
Já neste sábado, 30, o assessor do líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, acusou Trump de "trair a diplomacia pela terceira vez". Em comunicado divulgado pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), Rezaei afirmou que o presidente americano demonstra não estar interessado em negociar ao manter o bloqueio naval e adotar uma postura considerada excessivamente rígida nas tratativas.
As declarações ocorrem após relatos de que um acordo entre EUA e Irã estaria próximo, embora ainda existam divergências relevantes. O New York Times informou ontem que Trump adiou uma decisão final sobre a proposta em discussão após reunião na Sala de Situação da Casa Branca. Fontes iranianas também contestaram afirmações recentes do presidente americano sobre os termos de um eventual entendimento, especialmente em relação à abertura de Ormuz e às condições para o alívio de sanções.