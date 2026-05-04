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Conflito no Oriente Médio
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Irã ataca navio de guerra americano no Estreito de Ormuz; Estados Unidos negam que embarcação tenha sido atingida

Passagem está praticamente bloqueada à navegação desde o início da guerra, em 28 de fevereiro

AFP

Estadão Conteúdo

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