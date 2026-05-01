Irã entrega nova proposta para negociar fim da guerra com os EUA

Teerã e Washington realizaram até agora uma única rodada de conversas em meio a um frágil cessar-fogo. - / AFP

O Irã entregou ao Paquistão uma nova proposta para retomar as negociações com os Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (1º) a agência estatal iraniana IRNA.

Segundo a agência, o texto foi repassado na noite de quinta-feira (30) a Islamabad, que atua como mediador nas conversas entre os dois países. A IRNA não detalhou o conteúdo do documento.

Teerã e Washington realizaram até agora uma única rodada de conversas em meio a um frágil cessar-fogo, estabelecido após quase 40 dias de guerra — iniciada em 28 de fevereiro.

Desde então, as tratativas permaneceram estagnadas. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto o Irã manteve o Estreito de Ormuz em grande parte fechado, permitindo a passagem de poucos navios desde o início do conflito.