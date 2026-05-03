Irã analisa resposta dos EUA à proposta de paz que não aborda questões nucleares

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse neste domingo, 3, que está avaliando a resposta dos Estados Unidos à sua última proposta - que aborda 14 pontos - para encerrar a guerra, mas deixou claro que não há negociações nucleares no momento.

O programa nuclear do Irã e o urânio enriquecido são os principais motivadores nas tensões com os EUA, mas Teerã prefere abordá-los mais tarde.

O Irã quer que outras questões sejam resolvidas dentro de 30 dias e visa encerrar a guerra em vez de estender o cessar-fogo, segundo a mídia estatal iraniana. Entre os 14 pontos apresentados, o Irã pede que os EUA retirem sanções, encerrem o bloqueio naval, retirem forças da região e cessem todas as hostilidades, incluindo as operações de Israel no Líbano, afirmaram as agências Nour News e Tasnim.