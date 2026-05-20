Irã analisa nova proposta de paz dos EUA; Trump diz que negociações estão na reta final

Guerra causou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano. Divulgação / AFP

O Irã anunciou, nesta quarta-feira (20), que analisa uma nova proposta dos Estados Unidos, entregue por intermédio do Paquistão depois que o presidente americano, Donald Trump, afirmou que as negociações estão nas "etapas finais".

Após uma onda de ameaças de ambas as partes, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que Teerã está "examinando" a nova proposta americana no âmbito da visita à capital iraniana do ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, mediador destes diálogos.

— Recebemos os pontos de vista da parte americana e atualmente os estamos examinando — declarou à TV estatal o porta-voz, que expressou sua "grande desconfiança" em relação a Washington.

Ele reiterou as exigências da República Islâmica: o desbloqueio dos ativos iranianos congelados no exterior e o fim do bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos.

Posicionamento de Trump

Em Washington, Trump disse a jornalistas que os Estados Unidos estão nas "etapas finais" das negociações com o Irã:

— Teremos um acordo ou vamos fazer algumas coisas que são um pouco desagradáveis. Mas, com sorte, isto não ocorrerá — disse.

O presidente ainda afirmou que não tem nenhuma pressa, mas, "idealmente, gostaria de ver pouca gente morta em vez de muita".

Após as declarações de Trump e das informações sobre a continuidade das negociações com a mediação do Paquistão, os preços mundiais do petróleo caíram mais de 5% nesta quarta-feira, ante as expectativas de um acordo.

Guerra "muito além da região"

Mais cedo, o principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que os Estados Unidos estão tentando retomar a guerra no Oriente Médio, depois que Trump ameaçou atacar a República Islâmica se um acordo de paz não for alcançado.

Ghalibaf, que também é presidente do Parlamento iraniano, advertiu que Teerã prepara uma "resposta contundente" diante da possibilidade de novos ataques.

A Guarda Revolucionária fez outra ameaça, nesta quarta-feira, afirmando que "se a agressão contra o Irã se repetir, a guerra regional prometida se estenderá desta vez muito além da região, e nossos golpes devastadores os esmagarão".

O ministro saudita das Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan, elogiou Trump por sua decisão de dar uma oportunidade à diplomacia e exortou o Irã a aproveitar "a oportunidade de evitar as perigosas implicações de uma escalada".

Na terça-feira (19), Trump insistiu que os Estados Unidos continuavam dominando a situação e que o Irã estava desesperado para alcançar a paz.

— Vocês já sabem como é negociar com um país ao qual você está dando uma surra. Eles vêm à mesa implorando para chegar a um acordo — disse a jornalistas na Casa Branca.

A situação de Ormuz

Trump está sob pressão diante do aumento do custo da energia, em um ano de eleições de meio de mandato. Embora o cessar-fogo tenha interrompido os combates, não permitiu reabrir o estratégico Estreito de Ormuz.