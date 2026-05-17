Irã alerta Emirados Árabes Unidos sobre aprofundamento de relações com Israel

O secretário do Conselho de Discernimento do Irã e ex-comandante da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), Mohsen Rezaei, afirmou neste domingo (17) que Teerã "não fechou as portas" para a amizade com os Emirados Árabes Unidos, mas que o país deve saber que "a paciência do Irã tem limites".

Citado pela agência de notícias iraniana ISNA, Rezaei criticou as relações bilaterais entre Emirados e Israel. "Estamos cientes de que há relações e intercâmbios entre os Emirados Árabes Unidos e Israel; os Emirados não devem se envolver nas tramas e nos esquemas de Israel", alertou o secretário.

Os Emirados Árabes Unidos foram alvo de alguns dos ataques mais fortes de Teerã durante a guerra no Oriente Médio, que se estende para o terceiro mês, e relatos recentes sugerem que o país pode ter realizado ataques retaliatórios próprios.

Neste domingo, uma usina nuclear dos Emirados foi atacada e houve um incêndio, sem relatos de mortos e feridos. Embora o país não tenha acusado diretamente o Irã, o conselheiro diplomático do presidente dos Emirados, Anwar Gargash, deu a entender que Teerã foi responsável pela ofensiva.