Irã afirma que respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington.

"Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

Algumas informações na imprensa iraniana afirmaram que as exigências americanas eram excessivas, mas Baqaei limitou-se a afirmar que as conversações "continuam por meio do mediador paquistanês".