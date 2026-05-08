Irã afirma que interceptou petroleiro no Golfo de Omã

O Irã afirmou nesta sexta-feira (8) que interceptou e redirecionou para a sua costa um petroleiro sancionado pelos Estados Unidos que transportava combustível iraniano, sem explicar os motivos da decisão.

"A Marinha da República Islâmica do Irã, com uma operação especialmente planejada no Golfo de Omã, apoderou-se do petroleiro infrator Ocean Koi", afirma um comunicado militar divulgado pela televisão estatal.

A nota acrescenta que o petróleo pertencia à República Islâmica.

O comunicado destaca que o navio foi desviado para a costa do sul do Irã depois de tentar "danificar e perturbar as exportações de petróleo do Irã".