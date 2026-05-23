Irã afirma estar na 'fase de conclusão' de um protocolo de acordo com os EUA

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, declarou neste sábado (23) que seu país estava na "fase de conclusão" de um protocolo de acordo com os Estados Unidos com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Baqaei disse à emissora estatal Irib que seu país queria "primeiro redigir um protocolo de acordo (...) composto por 14 cláusulas".

"Estamos atualmente na fase de conclusão desses protocolos", acrescentou.

Pouco antes da divulgação dessa declaração, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sugeriu que havia "uma possibilidade" de o Irã aceitar um acordo para encerrar a guerra já neste sábado.

"Há uma possibilidade de que, seja ainda hoje, amanhã ou daqui a alguns dias, tenhamos algo a anunciar", disse Rubio a repórteres em Nova Délhi, acrescentando que esperava "boas notícias".

No entanto, o secretário de Estado americano afirmou que, embora tenha havido progresso nas negociações, não descartava a possibilidade de o presidente Donald Trump retomar os ataques contra o Irã.