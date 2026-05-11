Irã adverte contra esforço franco-britânico no Estreito de Ormuz

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, alertou neste domingo (10) contra um esforço conjunto da França e do Reino Unido para tentar normalizar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

"A presença de navios franceses e britânicos, ou de qualquer outro país, para qualquer possível cooperação com ações ilegais dos EUA no Estreito de Ormuz que violem o direito internacional será respondida com uma resposta decisiva e imediata das forças armadas", disse Gharibabadi, nas redes sociais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, respondeu que não haverá uma missão militar na região, mas uma intervenção para garantir o transporte marítimo assim que for possível. Fonte: Associated Press.