Inflação no atacado nos EUA sobe a 6% em abril

O índice de preços ao produtor (PPI), medida da inflação no atacado nos Estados Unidos, disparou no mês passado para 6% em um ano, ante 4,3% em março, segundo dados publicados nesta quarta-feira (13).

Esses dados indicam fortes tensões futuras sobre os preços que serão pagos pelos consumidores.

A inflação no nível das empresas surpreendeu os mercados, que esperavam um número muito inferior.

Na comparação mensal, por sua vez, o índice PPI aumentou 1,4% em abril, após 0,7% em março. É o ritmo de alta mais elevado desde março de 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.