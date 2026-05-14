Inflação argentina cai pela primeira vez em 11 meses

A Argentina registrou uma inflação mensal de 2,6% em abril, primeiro dado de queda em 11 meses, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (14) pelo instituto nacional de estatística Indec.

O recuo foi influenciado por uma desaceleração do preço dos alimentos e bebidas, um dos componentes de maior impacto na economia doméstica, que passou de 3,4% mensais para 1,5%.

O último índice de preços que havia mostrado uma queda foi o registrado em maio de 2025, de 1,5% mensal. Desde então, vinha subindo lentamente até o pico de 3,4% divulgado no mês passado.

"Retornando à normalidade", comemorou no X o presidente argentino Javier Milei, que disse que o dado foi alcançado "apesar das tentativas golpistas" da oposição e do "choque externo" provocado pela guerra no Oriente Médio.

O índice de preços de abril é o mais baixo desde novembro, quando marcou 2,5%. No entanto, muitos argentinos ainda o consideram alto.

"Neste país tudo aumenta a cada dois minutos", disse à AFP Adriana García, professora de francês de 60 anos, que acrescentou considerar o dado oficial como "uma mentira que não se constata na vida cotidiana".

"Eu não acredito que o número reflita o que está acontecendo. O transporte aumenta a cada dois minutos, o metrô é caríssimo", exemplificou.

De acordo com o Indec, o transporte foi o item que mais pressionou a inflação do mês, com 4,4%. A passagem de metrô em Buenos Aires custa, desde 1º de maio, 1.490,36 pesos (1,05 dólar).

"As pessoas não sentem tanto a queda da inflação basicamente porque os salários ficaram defasados em relação à inflação", disse à AFP o economista Guido Zack.

A queda do índice de preços foi uma das principais promessas de campanha do presidente Javier Milei.

Quando assumiu o cargo em dezembro de 2023 e desvalorizou o peso pela metade, a inflação anual girava em torno de 211%. Dois anos depois, e após um draconiano ajuste fiscal, o indicador caiu para 31,5%, o mais baixo em oito anos.