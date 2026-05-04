Indígenas chegam a La Paz após caminhada de quase um mês contra lei de terras

Centenas de indígenas da Amazônia boliviana chegaram nesta segunda-feira (4) a La Paz, após uma marcha de 28 dias, para exigir do governo de Rodrigo Paz a anulação de uma lei que consideram prejudicial a seus territórios ancestrais, constatou a AFP.

O presidente de centro-direita promulgou em abril uma norma que permite reclassificar as pequenas propriedades rurais, até hoje impenhoráveis, como médias, para que os camponeses possam hipotecá-las e ter acesso a créditos.

Mas os agricultores nativos dos departamentos de Pando e Beni, que chegaram com chapéus de palha e bandeiras de seus povos, temem que esse seja o ponto de partida para que percam seus campos em favor da banca privada e que eles acabem nas mãos de latifundiários.

"Vamos perder nossas lavouras, vamos perder o que nossos ancestrais conquistaram. Por isso pedimos ao governo que revogue essa lei", diz à AFP María Parada, indígena de 55 anos, com uma túnica verde típica de sua província de Moxos.

A marcha começou na pequena cidade de Porvenir, em Pando, mais de 1.000 quilômetros ao norte de La Paz. E, ao longo do trajeto, foram se somando manifestantes de outras comunidades.

"O presidente quer que sejamos escravizados pelos empresários", afirma Marina Parapaibo, agricultora indígena de 48 anos de Puerto Chacobo.

Com bolhas nos pés e sofrendo de mal de altitude a 3.650 metros acima do nível do mar, ela conta que às vezes dormiram em escolas e outras ao relento.

Os indígenas da Amazônia da Bolívia recebem suas propriedades por heranças ancestrais e seus cultivos são para o consumo próprio ou para a venda em pequena escala em suas próprias comunidades.

O governo fez, sem sucesso, esforços para frear a marcha e para assinar acordos com os manifestantes. Argumenta que a mudança de categoria da terra é voluntária e que os temores são infundados.

Esse protesto se soma a outros contra a gestão econômica do governo de Paz previstos para esta semana.

Operários, professores e mineiros anunciaram uma próxima greve por tempo indeterminado em nível nacional, enquanto os transportadores bloquearão na terça-feira as rodovias de Santa Cruz, no leste do país.