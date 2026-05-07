Incidentes após vitória do PSG terminam com 127 detidos e dezenas de feridos em Paris

Um total de 127 pessoas foram detidas na área metropolitana de Paris e 34 ficaram feridas, uma delas em estado grave, nos incidentes após a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões, anunciou nesta quinta-feira (7) o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

Após a classificação do PSG, que eliminou o Bayern de Munique nas semifinais (1-1 no jogo de volta, depois da vitória de 5-4 na partida de ida), confrontos e distúrbios foram registrados durante a noite.

"Foram detidas 127 pessoas na área metropolitana de Paris, 107 delas em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade ao ser atingida por um morteiro", disse o ministro à emissora CNews/Europe 1.

Nuñez condenou de maneira veemente os incidentes.

A final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste.