Incidente químico em fábrica deixa vítimas nos EUA

Um vazamento em um tanque químico de uma fábrica no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos, causou mortes e deixou várias pessoas gravemente feridas, informaram autoridades nesta terça-feira (26).

Um tanque que continha uma substância conhecida como "licor branco" se rompeu em uma instalação industrial da Nippon Dynawave Packaging Company, em Longview, informaram em comunicado a empresa e o Departamento de Bombeiros.

"Informações preliminares indicam que a ruptura resultou em feridos graves. Autoridades também podem confirmar que houve mortes relacionadas ao incidente", acrescentaram, sem citar números.

Segundo o comunicado, o incidente não representa uma ameaça imediata à população. Citando os Bombeiros, o jornal The Seattle Times informou que havia dez feridos: nove funcionários da empresa e um bombeiro.

O licor branco é uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Ele é usado para decompor lascas de madeira nas etapas iniciais da fabricação de papel.

Subsidiária da japonesa Nippon Paper Group, a Nippon Dynawave Packaging publicou em seu site que produz 8 bilhões de embalagens individuais por ano, para abastecer clientes em várias partes do mundo.

O incidente em Washington ocorreu após 16.000 pessoas receberem uma ordem de evacuação no Condado de Orange, na Califórnia, devido ao superaquecimento de um tanque contendo produtos químicos voláteis.