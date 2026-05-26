Incidente em indústria química deixa mortos e feridos nos EUA

Um vazamento em um tanque químico de uma usina no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, causou mortes e deixou várias pessoas gravemente feridas, informaram as autoridades nesta terça-feira (26).

Um tanque com uma substância conhecida como "icor branco" se rompeu nas instalações da planta industrial Nippon Dynawave Packaging Company, em Longview, a uma hora de Portland, na fronteira entre Washington e Oregon, detalha um comunicado.

"As informações preliminares indicam que a ruptura resultou em vários ferimentos graves", diz o texto assinado pela empresa e pelo Departamento de Bombeiros de Longview.

"As autoridades também podem confirmar que houve mortes relacionadas ao incidente", acrescenta.

Licor branco é uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. É utilizado para decompor lascas de madeira nas etapas iniciais da fabricação de papel.

Segundo o comunicado, que não detalha o número de mortos ou feridos, o incidente não representa uma ameaça imediata ao público.

A Nippon Dynawave Packaging é uma subsidiária do grupo japonês Nippon Paper Group.