Incêndio em supermercado kosher em Londres

Um incêndio afetava nesta quarta-feira (27) um supermercado kosher no bairro londrino de Golders Green, recentemente alvo de ataques contra a comunidade judaica, informou a imprensa britânica.

Os bombeiros confirmaram o incêndio "em um edifício de três andares, que inclui uma loja no térreo e apartamentos nos andares superiores", sem, no entanto, especificar a natureza do estabelecimento comercial.

As causas do incêndio são desconhecidas. As autoridades informaram que quase 100 bombeiros e 15 veículos foram mobilizados.

Os bombeiros recomendaram à população que evite a área enquanto trabalham para controlar as chamas.

O incidente ocorre após uma série de ataques incendiários contra sinagogas e locais comunitários nos últimos meses em Golders Green e seus arredores, no norte de Londres, onde mora uma importante população judaica.

A região também foi cenário, no fim de abril, de um ataque com faca contra dois homens judeus.

Um grupo relativamente desconhecido vinculado ao Irã, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), reivindicou a responsabilidade por quase todos os incidentes, segundo o SITE Intelligence Group.

Em resposta, a polícia de Londres criou uma nova equipe para proteger a comunidade judaica da capital, integrada inicialmente por 100 agentes adicionais.

Um porta-voz da polícia afirmou que os agentes estavam no local do incêndio nesta quarta-feira "ajudando os bombeiros com o fechamento de ruas e a retirada de moradores".

"Felizmente, não foram relatados feridos", acrescentou.