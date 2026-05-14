Importante ataque aéreo em andamento sobre Kiev

Kiev foi alvo de um importante ataque aéreo russo na madrugada desta quinta-feira (14, data local), constataram jornalistas da AFP, que ouviram várias explosões e disparos da defesa antiaérea.

"O inimigo ataca Kiev com drones e mísseis balísticos", explicou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, que instou a população a buscar abrigo por meio da plataforma Telegram.

Após uma trégua de três dias por ocasião das comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial, os ataques diários da Rússia contra cidades ucranianas foram retomados na madrugada de terça-feira.

Na quarta-feira, Moscou lançou pelo menos "800 drones" contra o país, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Até janeiro, cerca de 15 mil civis ucranianos haviam morrido e 40,6 mil tinham ficado feridos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo um relatório da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia publicado naquela data.

O ano de 2025 foi o mais mortal desde 2022, com mais de 2,5 mil civis mortos, segundo o documento.