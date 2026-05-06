Ilhas Canárias não querem receber cruzeiro com suspeita de hantavírus a bordo

Após chegar a Cabo Verde, o navio MV Hondius foi encaminhado às Ilhas Canárias. AFP

O presidente regional das Canárias, Fernando Clavijo, afirmou nesta quarta-feira (6) a sua oposição ao atraque do cruzeiro afetado por um suposto surto de hantavírus no arquipélago.

— Esta decisão não se baseia em quaisquer critérios técnicos, nem existem informações suficientes para tranquilizar o público ou garantir a sua segurança — disse Clavijo à rádio COPE.

Ele também lamentou a falta de comunicação por parte do governo central, em Madri.

— Não há nenhuma informação médica ou do ponto de vista epidemiológico que nos diga que (…) a intervenção que precise ser feita ali não possa ser realizada lá — afirmou, referindo-se à situação dos afetados em Cabo Verde, que também se recusou a receber o navio.

Na noite de terça-feira (5), o Ministério da Saúde havia indicado que o navio MV Hondius deve atracar em Tenerife, nas Canárias. Lá, os pacientes devem ser examinados e tratados por equipes médicas antes de serem encaminhados para o seu país de origem.

O que é o hantavírus

Além de ser a possível causa das mortes no cruzeiro, o vírus foi responsável pelo óbito da pianista e empresária Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, em fevereiro do ano passado.

A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Também pode se dar pelo contato de mãos contaminadas com mucosas (olhos, boca e nariz) e por mordidas de roedores.

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O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave chamada síndrome pulmonar por hantavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, há diferentes fatores ambientais associados ao aumento no registro de casos de hantavirose: aumento da população de roedores silvestres, desmatamento desordenado, expansão das cidades para áreas rurais e áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e roedores silvestres.