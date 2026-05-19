Homem é suspeito de matar os pais e balear filho, de sete meses, na Espanha

Ao menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas após um tiroteio em El Ejido, na província de Almería, na Espanha. O caso ocorreu por volta das 23h15min desta segunda-feira (18).

Conforme o jornal espanhol El País, as vítimas são os pais do suspeito de efetuar os disparos. Ele se entregou à polícia nas primeiras horas desta terça-feira (19). Entre os feridos, há um bebê de sete meses, que está em estado crítico, filho do atirador, e uma criança de dois anos.

Leia Mais Atiradores invadem mesquita e matam três pessoas nos Estados Unidos

Uma mulher e um homem, de 60 anos, também foram alvejados pelos disparos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Poniente e o Hospital Torrecárdenas.