Hezbollah diz que atacou um alvo militar no norte de Israel

O Hezbollah afirmou neste sábado que atacou um alvo militar no norte de Israel, sem que o frágil cessar-fogo entre o Líbano e Israel tenha interrompido os combates na guerra que começou em 2 de março.
O movimento armado apoiado pelo Irã informou em um comunicado que seus combatentes miraram o "quartel de Ya'ara" com um "enxame de drones".
As declarações do Hezbollah surgem após o anúncio de várias operações contra as forças israelenses no sul do Líbano, onde elas ocupam território próximo à fronteira entre os dois países.
