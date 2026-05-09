Guerrilheiros assassinam jornalista em região mineradora da Colômbia antes das presidenciais

Um jovem repórter foi assassinado por guerrilheiros em uma conflituosa região do noroeste da Colômbia afetada pela exploração ilegal de ouro, informou o presidente Gustavo Petro.

O jornalista Mateo Pérez, de 25 anos, desapareceu na terça-feira (5) enquanto fazia uma reportagem sobre a violência antes das eleições presidenciais de 31 de maio, em uma área rural do departamento de Antioquia (noroeste).

Na região atuam dissidentes da extinta guerrilha das Farc que não assinaram o acordo de paz em 2016 e narcotraficantes do Clã do Golfo.

Petro afirmou no X que o responsável pelo crime é um líder guerrilheiro chamado Jhon Edison Chalá Torrejano.

"A quadrilha de Edison se dedica ao controle da mineração ilegal de ouro", disse o presidente.

A ONG Fundação para a Liberdade de Imprensa (Flip) destacou que Pérez era "uma voz fundamental para a comunidade local".

"Ele enfrentou pressões judiciais (...) por suas investigações sobre economias ilícitas vinculadas a atores armados", segundo a organização que defende os jornalistas na Colômbia.

Pérez era diretor do veículo digital El Confidente de Yarumal, onde fazia reportagens sobre crime, segurança pública, política e corrupção.

A região onde ele foi assassinado é uma "zona de disputa" entre o maior cartel do narcotráfico conhecido como Clã do Golfo e uma dissidência das Farc que abandonou o acordo de paz de 2016, indicou a Flip.

Petro suspendeu em 21 de abril as negociações de paz com esse grupo rebelde por descumprimento dos acordos.

Desde setembro, o governo negocia a paz no Catar com o Clã, considerado uma organização terrorista por Washington.

A quatro meses de deixar o poder, o presidente enfrenta uma crise de segurança marcada por atentados, massacres de civis e ataques contra as forças de segurança, em meio a fracassadas negociações de paz.

Na Colômbia, os jornalistas enfrentam ameaças constantes de grupos armados que impõem terror em diversos territórios onde produzem cocaína, exploram minas ilegalmente e praticam extorsão.

A Defensoria do Povo, órgão estatal encarregado de proteger os direitos humanos, informou na quinta-feira que Pérez havia viajado "para realizar cobertura jornalística sobre os recentes confrontos armados".

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, ordenou uma operação militar para localizá-lo.

Pelo menos 170 jornalistas foram assassinados na Colômbia desde 1977, segundo a Flip.