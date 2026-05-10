Guerra com Irã 'não terminou' e urânio iraniano deve ser retirado, afirma Netanyahu

O urânio enriquecido do Irã deve ser "retirado" antes que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica possa ser considerada encerrada, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em entrevista.

— Ainda não terminou, porque ainda resta material nuclear, urânio enriquecido, que precisa ser retirado do Irã. Ainda existem instalações de enriquecimento que devem ser desmanteladas — disse Netanyahu em uma entrevista que será exibida na íntegra às 20h (de Brasília) deste domingo no programa 60 Minutes, da emissora CBS.

Trechos da entrevista foram divulgados no canal do programa no YouTube.

— Você entra e retira — afirmou o líder israelense ao ser questionado sobre como o urânio poderia ser removido.

Netanyahu disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantinha uma posição semelhante:

— Não vou falar sobre meios militares, mas o presidente, o que o presidente Trump me disse, é: 'Quero entrar lá'.

Essa declaração contrasta com a posição pública de Trump. O republicano de 79 anos enfrenta crescente pressão interna para pôr fim à guerra com o Irã e insiste que o programa nuclear de Teerã foi contido.

Em uma entrevista exibida neste domingo, embora gravada anteriormente, Trump declarou que o Irã já está "militarmente derrotado" e insistiu que o urânio poderia ser retirado "quando quisermos".

— Conseguiremos isso em algum momento, quando quisermos. Vamos mantê-lo sob vigilância — disse à jornalista de televisão independente Sharyl Attkisson.

— Estamos monitorando muito bem. Se alguém se aproximasse do local, saberíamos e os explodiríamos — acrescentou.

Primeiro ministro de Israel falou ao programa 60 Minutes, que vai ao ar neste domingo (10). 60 Minutes via YouTube / Reprodução

Ao ser questionado pela CBS sobre como as reservas de urânio do Irã poderiam ser extraídas, Netanyahu respondeu que preferiria um acordo:

— Acho que isso pode ser feito fisicamente. Esse não é o problema. Se houver um acordo, entra-se e retira-se, por que não? Essa é a melhor maneira.

Diante da insistência sobre se existem opções militares para apreender o urânio oculto, Netanyahu declarou:

— Não vou falar sobre nossas capacidades militares, nossos planos ou algo do tipo. Não vou estabelecer um cronograma, mas direi que se trata de uma missão de suma importância.

Além da questão ainda não resolvida das reservas de urânio, o líder israelense afirmou que existem outros objetivos de guerra que ainda não foram alcançados.