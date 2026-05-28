Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado base militar dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que lançou ataque contra uma base militar dos Estados Unidos nesta quinta-feira (28). A ofensiva é uma retaliação aos bombardeios realizados pelo exército norte-americano no sul do país, segundo a emissora estatal iraniana Irib.

"Após o ataque desta manhã realizado pelas forças militares invasoras dos EUA em uma localidade próxima ao aeroporto de Bandar Abbas, utilizando projéteis aéreos, a base aérea norte-americana que serviu de ponto de partida para o ataque foi atingida", informaram os Guardians, segundo a Irib.

A emissora não forneceu detalhes sobre a localização base militar norte-americana que foi ataca. No entanto o Kuwait, um aliado dos Estados Unidos, relatou ter interceptado mísseis e drones

"As defesas aéreas do Kuwait estão atualmente respondendo a ataques hostis de mísseis e drones", escreveu o exército kuwaitiano na rede social X.