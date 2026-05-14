Grande apagão atinge o leste de Cuba

O leste de Cuba foi atingido, nesta quinta-feira (14), por um apagão de grande proporção, em um contexto de profunda crise energética na ilha, submetida a um bloqueio de combustível por parte dos Estados Unidos.

A empresa elétrica nacional UNE detalhou que sete das 15 províncias de Cuba foram afetadas por esta desconexão. "Às 06H09 [07h09 em Brasília] ocorreu uma queda parcial do sistema desde a província de Ciego de Ávila até Guantánamo", indicou em uma nota divulgada em seu site.

Cuba acusou os Estados Unidos pela situação "particularmente tensa" de sua rede elétrica, afetada por apagões prolongados devido à escassez de combustível.

Na quarta-feira, dezenas de pessoas, algumas delas batendo em panelas e frigideiras, protestaram contra os cortes de luz em San Miguel del Padrón, um bairro periférico de Havana, informou um morador à AFP.

À noite, residentes de vários bairros da capital também bateram panelas para expressar seu cansaço, segundo depoimentos recolhidos pela AFP. "Acendam as luzes!", entoavam em Playa, um bairro a oeste da capital.

Havana registra cortes de eletricidade que ultrapassam 19 horas diárias, enquanto os apagões se estendem por dias inteiros em várias províncias.

Segundo dados oficiais recolhidos pela AFP, 65% do território cubano sofreu cortes simultâneos na terça-feira.

Desde o final de janeiro, apenas um petroleiro russo com 100.000 toneladas de petróleo bruto foi autorizado a atracar em Cuba, o que aliviou a crise de eletricidade apenas durante o mês de abril.

Mas estas reservas já "se esgotaram", afirmou na quarta-feira o ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, na televisão estatal.

Os Estados Unidos sustentam que a situação se deve à má gestão econômica interna. "É uma economia quebrada e disfuncional, e é impossível mudá-la. Gostaria que fosse diferente", disse o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, em declarações à Fox News a bordo do Air Force One, enquanto viajava com o presidente, Donald Trump, para a China.