Governo Trump muda regra para estrangeiros obterem green card nos Estados Unidos; entenda

A nova rega referente ao "green card" é mais uma das mudanças do governo de Trump nas políticas de imigração dos EUA. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A partir desta sexta-feira (22), estrangeiros que buscam regularizar sua situação imigratória nos Estados Unidos para conseguir o green card (documento de residência permanente) terão que regressar aos seus países de origem para fazer o pedido. A medida foi anunciada através de um memorando pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS).

Essa mudança é a mais recente de uma série de outras alterações tomadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para restringir a imigração para o país. Para o USCIS, a nova regra está em conformidade com as leis do país.

— Essa política permite que nosso sistema de imigração funcione conforme a lei prevê, em vez de incentivar brechas — afirmou Zach Kahler, porta-voz do USCIS.

Alterações no "green card"

O memorando disponibilizado pelo órgão afirma que o "ajuste imigratório", o green card, atualmente é um benefício no qual o estrangeiro obtém a residência permanente nos EUA sem passar pelo processo regular no consulado de seu país de origem.

Com a nova regra, os funcionários norte-americanos devem analisar rigorosamente cada caso para determinar se o estrangeiro está apto a obter o green card.

Além disso, o memorando afirma que a regra liberará recursos da agência para que ela passe a se concentrar no processamento de outros pedidos.

— Não imigrantes, como estudantes, trabalhadores temporários ou pessoas com visto de turista, vêm aos EUA por um curto período e com um propósito específico. Nosso sistema foi projetado para que eles deixem o país quando a visita terminar. Essa estadia não deve funcionar como o primeiro passo no processo do green card — acrescentou Kahler.

Reação negativa

A nova mudança no USCIS provocou reações da organização humanitária HIAS, que presta auxílio à refugiados. Para a ONG, Trump estaria forçando sobreviventes de tráfico humano e crianças vulneráveis a retornarem aos países dos quais fugiram para processar seus pedidos de green card. As informações são do g1.

Desde que Donald Trump assumiu seu segundo mandato como presidente dos EUA, mais de 100 mil vistos já foram revogados, conforme o Departamento de Estado norte-americano.

Além disso, em dezembro do ano passado, o governo suspendeu o Programa de Vistos de Imigração por Diversidade, conhecido como "loteria do green card", que disponibilizava até 50 mil vistos de imigração por ano.

Veja o memorando do USCIS