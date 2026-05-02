Governo Trump amplia sanções contra Cuba

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs hoje sanções adicionais a Cuba, à medida que o governo intensifica seus esforços para derrubar o regime cubano.

Segundo a Casa Branca, o republicano assinou uma ordem executiva que restringe ainda mais o acesso de Havana ao sistema bancário global. A ordem permite que o Tesouro dos EUA puna instituições financeiras estrangeiras - bancos sediados fora dos EUA - se facilitarem "transações significativas" para pessoas ou entidades com vínculos com o governo cubano.

As penalidades, de acordo com a Casa Branca, incluem o fechamento das contas desse banco nos EUA ou o congelamento dos ativos no país. A ordem também permite que o governo congele todos os ativos, propriedades e contas bancárias nos EUA de pessoas com amplos vínculos com o regime cubano, incluindo funcionários do governo, procuradores, entre outros.

O documento ainda proíbe pessoas que fazem negócios com Cuba de entrarem como imigrantes e não imigrantes nos EUA.